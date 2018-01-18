Минимальный набор продуктов в Рязанской области за декабрь подорожал на 26 рублей

Стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области в декабре составила 3 352 рубля 62 копеек. Это на 0,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.
Самым дорогим среди областей оказался подмосковный набор — 3 860 рублей, самым дешевым белгородский — 3 087 рублей.
В среднем по округу показатель составил 3 870 рублей, по России — 3 750 рублей. В прошедшем месяце показатель вырос во всех регионах ЦФО. В целом в округе набор подорожал на 0,6%, в стране — на 0,8%.