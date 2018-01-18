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14:01, 18 января 2018 623
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Минимальный набор продуктов в Рязанской области за декабрь подорожал на 26 рублей

Минимальный набор продуктов в Рязанской области за декабрь подорожал на 26 рублей

Стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области в декабре составила 3 352 рубля 62 копеек. Это на 0,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.

Самым дорогим среди областей оказался подмосковный набор — 3 860 рублей, самым дешевым белгородский — 3 087 рублей.

В среднем по округу показатель составил 3 870 рублей, по России — 3 750 рублей. В прошедшем месяце показатель вырос во всех регионах ЦФО. В целом в округе набор подорожал на 0,6%, в стране — на 0,8%.


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Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

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