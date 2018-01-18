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12:12, 18 января 2018 7 633
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Любимов наградил памятным знаком семьи новорожденных. Фото 1

Любимов наградил памятным знаком семьи новорожденных. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Губернатор Николай Любимов вручил памятный знак «Родившемуся на Рязанской земле» пяти семьям новорожденных. Торжественное награждение прошло в четверг, 18 января, в родильном доме №2.

«У родителей это самое замечательное событие в жизни. Дети — это продолжение жизни, наших семей. По себе знаю, что воспитывать детей не просто. Появляется дополнительная приятная нагрузка», — отметил губернатор.

Глава региона поздравил пять семей с рождением пяти мальчиков: Георгия, Василия, Марк, Михаил и Алексей. «Это будущие богатыри, поэтому будущее области в надежных руках. Хотелось, чтобы дети нашли себя на родной, рязанской земле», — заметил глава региона.

Он подчеркнул, что вопрос поддержки семей в регионе приоритетный, и пожелал семьям «здоровья, крепости и любви».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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