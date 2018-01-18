Любимов наградил памятным знаком семьи новорожденных. Фото

Губернатор Николай Любимов вручил памятный знак «Родившемуся на Рязанской земле» пяти семьям новорожденных. Торжественное награждение прошло в четверг, 18 января, в родильном доме №2.
«У родителей это самое замечательное событие в жизни. Дети — это продолжение жизни, наших семей. По себе знаю, что воспитывать детей не просто. Появляется дополнительная приятная нагрузка», — отметил губернатор.
Глава региона поздравил пять семей с рождением пяти мальчиков: Георгия, Василия, Марк, Михаил и Алексей. «Это будущие богатыри, поэтому будущее области в надежных руках. Хотелось, чтобы дети нашли себя на родной, рязанской земле», — заметил глава региона.
Он подчеркнул, что вопрос поддержки семей в регионе приоритетный, и пожелал семьям «здоровья, крепости и любви».