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16:46, 18 января 2018 962
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Два рязанских предпринимателя попали под следствие за крупные долги по налогам

Два рязанских предпринимателя попали под следствие за крупные долги по налогам

В Пителинском районе возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, занимающейся лесозаготовкой и пиломатериалами Пителинского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В 2014 и 2015 годах женщина вносила ложные сведения в декларации относительно вычетов по сделкам с юрлицами. Документы предприниматель предоставляла в налоговую инспекцию.

В результате она задолжала около 12,5 млн рублей налогов. Дело возбудили по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в особо крупном размере).

В Касимовском районе бизнесмен предоставил нулевую декларацию за 1 квартал 2016 года, тогда как с сентября 2015 года по март 2016 года производил строительно-монтажные работы для сторонней организации на сумму более 8 миллионов рублей. Предприниматель задолжал более 1,3 млн рублей.

В отношении мужчины возбудили дело по части 1 статьи 198 УК РФ.

Расследования продолжаются.


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