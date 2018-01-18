Два рязанских предпринимателя попали под следствие за крупные долги по налогам

В Пителинском районе возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, занимающейся лесозаготовкой и пиломатериалами Пителинского района. Об этом сообщила
В 2014 и 2015 годах женщина вносила ложные сведения в декларации относительно вычетов по сделкам с юрлицами. Документы предприниматель предоставляла в налоговую инспекцию.
В результате она задолжала около 12,5 млн рублей налогов. Дело возбудили по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в особо крупном размере).
В Касимовском районе бизнесмен предоставил нулевую декларацию за 1 квартал 2016 года, тогда как с сентября 2015 года по март 2016 года производил строительно-монтажные работы для сторонней организации на сумму более 8 миллионов рублей. Предприниматель задолжал более 1,3 млн рублей.
В отношении мужчины возбудили дело по части 1 статьи 198 УК РФ.
Расследования продолжаются.