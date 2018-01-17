Журналистам разрешили присутствовать на заседаниях комитетов Рязанской гордумы. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.
Представители СМИ добивались этого решения почти три года. Руководство гордумы не допускало журналистов на заседания комитетов с февраля 2015 года под различными предлогами.
Представители региональных СМИ неоднократно обращались в прокуратуру, но это не меняло ситуации.
В конце 2017 года на региональной конференции ОНФ активисты сформулировали предложения в адрес органов исполнительной власти. На встрече с Николаем Любимовым общественники акцентировали внимание о нарушениях закона о СМИ.
16 января представителям СМИ разрешили освещать деятельность комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции в Рязанской городской думе.
«Мы надеемся, что и на заседаниях остальных профильных комитетов Рязанской городской думы журналистам впредь не будут препятствовать выполнять свои профессиональные обязанности. Власть, тем более на представительном уровне, обязана быть максимально открытой», — заявил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской области, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Дмитрий Ильич.