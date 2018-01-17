За сутки 26 рязанцев нарушили правила перевозки детей в автомобиле

За сутки в Рязани 26 водителей нарушили правила перевозки детей. Об этом сообщили на сайте регионального
Автоинспекторы провели рейды вблизи учебных заведений, учреждений дополнительного образования, спортивных комплексов и развлекательных центров во вторник, 16 января.
По всем правонарушениям составлены административные протоколы по статье 12.23 части 3 КоАП РФ.
В сообщении напомнили, что в 2017 году в Рязанской области в авариях пострадали 98 детей до 12 лет, при этом 18% из них перевозились с нарушениями правил перевозки.