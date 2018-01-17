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10:23, 17 января 2018 883
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В среду в Дягилеве и Дядькове отключили воду

В среду в Дягилеве и Дядькове отключили воду

В среду, 17 января, в Дягилеве и Дядькове Рязанского района отключили воду. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

С 9:15 до окончания ремонта воды не будет по следующим адресам:

  • улица Центральная, дома с №19 по №62;
  • улица Аллейная, дом №56 (школа №30);
  • 1-й Дягилевский проезд;
  • 2-й Дягилевский проезд;
  • 3-й Дягилевский проезд;
  • 6-й Аллейный проезд;
  • 7-й Аллейный проезд.

С 10:00 до 16:00 водоснабжения не будет в Дядькове:

  • квартал ВИВА;
  • улица Грачи, дома №56, №58, №58 корпус 1, №60, №62, №62 корпус 2, №54, №64, №64 корпус 1.

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1 неделя назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

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