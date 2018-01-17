В среду в Дягилеве и Дядькове отключили воду

В среду, 17 января, в Дягилеве и Дядькове Рязанского района отключили воду. Об этом сообщили на
С 9:15 до окончания ремонта воды не будет по следующим адресам:
- улица Центральная, дома с №19 по №62;
- улица Аллейная, дом №56 (школа №30);
- 1-й Дягилевский проезд;
- 2-й Дягилевский проезд;
- 3-й Дягилевский проезд;
- 6-й Аллейный проезд;
- 7-й Аллейный проезд.
С 10:00 до 16:00 водоснабжения не будет в Дядькове:
- квартал ВИВА;
- улица Грачи, дома №56, №58, №58 корпус 1, №60, №62, №62 корпус 2, №54, №64, №64 корпус 1.