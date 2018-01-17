В Сасове открыли 11 мемориальных досок. Фото

В Сасове открыли 11 мемориальных досок в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом пишет издательство «
Мемориальные таблички открыты Героям Советского союза: в школе №1 в память Ивана Ильева, Петра Сидорова, Виктора Малышева.
В школе №3 — в честь Валентина Беглова, Петра Груснева, Василия Пундикова.
В школе №6 — в честь Алексея Молодчинина, Валерия Уткина.
В школе № 2 — в память Алексея Алиевского, Михаила Асташкина.
В центре дополнительного образования открыта мемориальная доска памяти полного кавалера ордена славы Ивана Калмыкова.
Фото ИД «Пресса»