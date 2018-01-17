В Рязанской области задержали «черного лесоруба»

В Пителинском районе задержали «черного лесоруба». Об этом сообщила
В полицию обратились работники Сасовского лесничества, которые заметили незаконную делянку. «Черный лесоруб» незаконно вырубал березы.
Оперативники обнаружили на месте рубки следы трактора, на котором, предположительно вывезли древесину. Спиленное дерево нашли дома у 49-летнего жителя села Ермо-Николаевка Пителинского района.
Выяснилось, что хозяин дома незаконно вырубил 1,8 кубометра древесины.
Как предположили полицейские, злоумышленник собирался сделать не один рейс в лес. У него изъяли бензопилу.
В отношении «лесоруба» возбудили уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.