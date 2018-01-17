В Рязанской области издали карту есенинских мест. Об этом сообщили на
В сообщении отметили, что «Всемирная карта есенинских мест. Европейский вектор» «вышла в свет», а также завершен первый этап работы по подготовке к изданию «Есенинской энциклопедии».
Карту выпустили тиражом в тысячу экземпляров. Она включила в себя комплект географических карт, как современных, так и соответствующих времени жизни Есенина, на которые нанесены маршруты по местам, где побывал поэт.
Издание содержит альбом-путеводитель с конкретными адресами и иллюстрациями, демонстрирующими облик объектов культуры того времени. В комплект также входит справочник туриста по есенинским маршрутам.