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16:56, 17 января 2018 1 714
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В Рязанской области издали карту есенинских мест

В Рязанской области издали карту есенинских мест

В Рязанской области издали карту есенинских мест. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В сообщении отметили, что «Всемирная карта есенинских мест. Европейский вектор» «вышла в свет», а также завершен первый этап работы по подготовке к изданию «Есенинской энциклопедии».

Карту выпустили тиражом в тысячу экземпляров. Она включила в себя комплект географических карт, как современных, так и соответствующих времени жизни Есенина, на которые нанесены маршруты по местам, где побывал поэт.

Издание содержит альбом-путеводитель с конкретными адресами и иллюстрациями, демонстрирующими облик объектов культуры того времени. В комплект также входит справочник туриста по есенинским маршрутам.


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