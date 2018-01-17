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9:53, 17 января 2018 1 457
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В Рязанской области браконьеры незаконно охотились на лося

В Рязанской области браконьеры незаконно охотились на лося

В Рязанской области браконьеры незаконно охотились на лося. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.

Установлено, что инспектор отдела государственного охотничьего надзора услышал звук выстрела в лесу и позже остановил автомобиль с четырьмя людьми. Впоследствии браконьеры скрылись, оставив машину и четыре оружия.

Брошенное транспортное средство доставили в отдел полиции на эвакуаторе. Оружие изъяли и передали в правоохранительные органы.

Инспектор подал заявление о возбуждении уголовного дела по пункту «а» части 1 статьи 258.

Фото министерства природопользования Рязанской области


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