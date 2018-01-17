В Рязанской области браконьеры незаконно охотились на лося. Об этом сообщила
Установлено, что инспектор отдела государственного охотничьего надзора услышал звук выстрела в лесу и позже остановил автомобиль с четырьмя людьми. Впоследствии браконьеры скрылись, оставив машину и четыре оружия.
Брошенное транспортное средство доставили в отдел полиции на эвакуаторе. Оружие изъяли и передали в правоохранительные органы.
Инспектор подал заявление о возбуждении уголовного дела по пункту «а» части 1 статьи 258.
Фото министерства природопользования Рязанской области