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17:00, 17 января 2018 1 826
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В Рязани впервые с октября не подорожал бензин 1

В Рязани впервые с октября не подорожал бензин

В Рязани впервые с октября не подорожал бензин. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат» в среду, 17 января.

Средняя стоимость одного литра осталась неизменной — 38,74 рубля.

Цена АИ-92 и АИ-95 также не поменялась: 37,49 и 40,27 рубля соответственно. Литр дизельного топлива подорожал на 6 копеек — до 39 рублей 31 копеек.

Регион по-прежнему занимает 11-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанский АИ-92 остался на 13-ом, АИ-95 — на 12. По дороговизне дизтоплива область находится на 12-м месте.


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