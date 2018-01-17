В Рязани впервые с октября не подорожал бензин. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат» в среду, 17 января.
Средняя стоимость одного литра осталась неизменной — 38,74 рубля.
Цена АИ-92 и АИ-95 также не поменялась: 37,49 и 40,27 рубля соответственно. Литр дизельного топлива подорожал на 6 копеек — до 39 рублей 31 копеек.
Регион по-прежнему занимает 11-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанский АИ-92 остался на 13-ом, АИ-95 — на 12. По дороговизне дизтоплива область находится на 12-м месте.