В Рязани стартовали мероприятия к 160-летию библиотеки имени Горького. Об этом сообщили на
В понедельник, 15 января, открылась экспозиция об истории учреждения. В нее вошли документы по истории библиотеки, архивные фотографии, книги, изданные в годы Великой Отечественной войны, награды, которых удостоено учреждение.
Выставка будет работать в библиотеке постоянно.
Планируется, что в рамках 160-летия учреждения пройдут также научно-практическая конференция, тематические экскурсии, лекции, выставки, творческие встречи и другие мероприятия.