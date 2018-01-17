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13:11, 17 января 2018 3 146
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В Рязани после ремонта открылся самый большой пункт КВЦ. Фото

В Рязани после ремонта открылся самый большой пункт КВЦ. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В среду, 17 января, на улице Станкозаводская открылся пункт приема коммунальных платежей кустового вычислительного центра.

Теперь в обновленном центре работает терминал электронной очереди и увеличили количество касс. Планируется, что с лета в отдельной справочной горожан будут консультировать представители «Водоканала», «РМПТС» и «РГМЭК».

«До 1 июня мы планируем открыть по одному центру на каждый район Рязани, ориентируясь на этот. В каждом из них будут все преимущества современных технологий. Обслуживание горожан должно ускориться более чем на 30%", — рассказала директор рязанского КВЦ Ирина Прудникова.

На открытии центра присутствовал глава городской администрации Сергей Карабасов. «Приятно, что теперь все автоматизировано и будет легче работать с клиентами. А клиентам будет комфортнее», — отметил он.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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