В Рязани подорожали огурцы и подешевела курица. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали огурцы — на 10% (до 160,41 рубля за килограмм. Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Увеличилась стоимость капусты на 2,2% (до 13,25 рубля за килограмм). Значительно подешевели за неделю лук— на 1,5% (до 18,10 рубля за килограмм) и курица— на 1,3% (до 104,02 за килограмм).
Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 35,73 рубля за килограмм.
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- карамель — 196,2 рубля за килограмм;
- пастеризованное молоко — 39,99 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 59,29 рубля за литр;
- печенье — 111,32 рубля за килограмм;
- морковь — 18,19 рубля за килограмм;
- творог — 223,35 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.