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18:09, 17 января 2018 1 599
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В Рязани подорожали огурцы и подешевела курица. Мониторинг цен

В Рязани подорожали огурцы и подешевела курица. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали огурцы — на 10% (до 160,41 рубля за килограмм. Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Увеличилась стоимость капусты на 2,2% (до 13,25 рубля за килограмм). Значительно подешевели за неделю лук— на 1,5% (до 18,10 рубля за килограмм) и курица— на 1,3% (до 104,02 за килограмм).

Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 35,73 рубля за килограмм.

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • карамель — 196,2 рубля за килограмм;
  • пастеризованное молоко — 39,99 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко — 59,29 рубля за литр;
  • печенье — 111,32 рубля за килограмм;
  • морковь — 18,19 рубля за килограмм;
  • ​творог — 223,35 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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1 неделя назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

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