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17:57, 17 января 2018 884
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В Рязани могут установить еще одну мемориальную доску 3

В Рязани могут установить еще одну мемориальную доску

В Рязани может появиться еще одна мемориальная доска. Этот вопрос рассмотрели на заседании комитета по вопросам соцсферы городской думы.

Предполагается, что ее посвятят Героям Советского Союза Ивану Огневу, Илье Андрианову, Николаю Стройкову и Станиславу Самсонову и установят на фасаде гимназии №2, расположенной на улице Соборной.

Доска будет содержать следующий текст: «В этом здании работал учителем истории Герой Советского Союза Иван Михайлович Огнев (1902-1988), командир 764-го стрелкового полка 232-й Сумско-Киевской стрелковой дивизии, учились Герои Советского Союза: Илья Филиппович Андрианов (1918-1997), летчик-истребитель, командир эскадрильи 153-го гвардейского истребительного авиационного полка, Николай Васильевич Стройков (1921-1964), летчик-истребитель, командир эскадрильи 213-го гвардейского истребительного авиационного полка, Станислав Павлович Самсонов (1932-2006), офицер-подводник, командир электромеханической боевой части атомной подводной лодки».

Окончательное решение по установке мемориальной доски депутаты примут на ближайшем заседании думы.

Фото издательства «Пресса»


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