В Рязани ищут пропавшую по пути на работу женщину

В Рязани ищут Ирину Кузичеву, которая ушла на работу 16 января и пропала. Об исчезновении 31-летней женщины RZN.info рассказала ее сестра Олеся Журавлева.
По словам родственницы пропавшей, Кузичева только недавно переехала в Рязань из Украины. В 5:25 она вышла из дома на улице Новоселов и отправилась на стажировку в магазин на улице Есенина. Однако до него так и не добралась. «У нее нет тут знакомых, она только приехала, мы из Украины», — пояснила собеседница.
Телефон Кузичевой недоступен. Ее сестра уже обратилась в бюро несчастных случаев, полицию и поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань».
Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, среднего телосложения.
Была одета: серый пуховик, черная шапка, темно-синие джинсы, черные сапоги до колен, кофта с коротким рукавом двойная бело-зеленая. С собой черная маленькая сумочка.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить ее сестре —