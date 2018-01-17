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11:05, 17 января 2018 1 146
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В Рязани ищут очевидцев ДТП с пешеходом на улице Новоселов

В Рязани ищут очевидцев ДТП с пешеходом на улице Новоселов

В Рязани ищут очевидцев ДТП с пешеходом на улице Новоселов. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

Инцидент произошел в 14:00 12 декабря 2017 года напротив дома №21. Неустановленный автомобиль бежевого цвета, в регистрационном знаке которого присутствует цифра «8», двигаясь задним ходом наехал на женщину-пешехода.

Пенсионерка получила травмы и обращалась за медицинской помощью в больницу.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, личности водителя или марке машины, попросили обращаться по телефонам: (4912) 29-95-86, 29-76-68, 46-30-40 или по адресу: улица Лесная, дом №28, кабинет №213.


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