В Рязани хотят изменить нормы градостроительного проектирования

Вопрос о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования в Рязани рассмотрели на заседании гордумы. Предполагаемые корректировки связаны с необходимостью приведения нормативно-правового акта в соответствие с федеральным и областным законодательством, сообщили в пресс-службе думы.
В частности, изменения планируют внести в пункты 221, 240, 263, 265 документа. «Они будут направлены на уточнение требований к обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, ширины посадочной площадки, размеров уклонов пути движения, ширины пешеходного пути для людей, передвигающихся на креслах-колясках», — говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании комитета по городскому хозяйству депутаты рассмотрели информацию мэрии о содержании рязанских дорог и тротуаров зимой. «Как было сказано, дирекция благоустройства города выполняет работы в соответствии с титульными списками. В текущем году в них включено 766 дорог и внутриквартальных подъездов общей площадью 3,9 кв км», — рассказали в гордуме.
Отмечается, что дирекция также организует уборку магистральных дорог и центральных рязанских улиц протяженностью более 200 км, в том числе около 170 км — по маршрутам пассажирского транспорта. Рабочие также убирают 290 остановок и тротуары протяженностью 220 км.