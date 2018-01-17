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18:04, 17 января 2018 1 350
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В Рязани хотят изменить нормы градостроительного проектирования

В Рязани хотят изменить нормы градостроительного проектирования

Вопрос о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования в Рязани рассмотрели на заседании гордумы. Предполагаемые корректировки связаны с необходимостью приведения нормативно-правового акта в соответствие с федеральным и областным законодательством, сообщили в пресс-службе думы.

В частности, изменения планируют внести в пункты 221, 240, 263, 265 документа. «Они будут направлены на уточнение требований к обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, ширины посадочной площадки, размеров уклонов пути движения, ширины пешеходного пути для людей, передвигающихся на креслах-колясках», — говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании комитета по городскому хозяйству депутаты рассмотрели информацию мэрии о содержании рязанских дорог и тротуаров зимой. «Как было сказано, дирекция благоустройства города выполняет работы в соответствии с титульными списками. В текущем году в них включено 766 дорог и внутриквартальных подъездов общей площадью 3,9 кв км», — рассказали в гордуме.

Отмечается, что дирекция также организует уборку магистральных дорог и центральных рязанских улиц протяженностью более 200 км, в том числе около 170 км — по маршрутам пассажирского транспорта. Рабочие также убирают 290 остановок и тротуары протяженностью 220 км.


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