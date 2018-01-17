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В феврале в Рязани откроется новый бассейн. Об этом в эфире «ТКР» сообщил ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев.
По его словам, в бассейне начинается работа по подготовке воды, которая займет две недели. «Мы хотели провести торжественное открытие к 25 января, но все-таки открытие ожидается в начале в февраля», — рассказал ректор.
Он отметил, что бассейн, который получил название «Классика», будет работать не только для студентов.
Напомним, строительство бассейна рядом с домом №2 по Солотчинскому шоссе начали в 2014 году. Его планировали сдать в конце 2015 года — к столетию вуза.
В здании оборудуют бассейн с металлической ванной размером 25×16 метров на шесть дорожек, залы для настольного тенниса и лечебной физкультуры, тренажерный зал, восстановительный комплекс, а также две аудитории на 15 и 30 человек.