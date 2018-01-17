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17:51, 17 января 2018 655
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В двух рязанских больницах откроются участки для выборов президента 2

В двух рязанских больницах откроются участки для выборов президента

В двух рязанских больницах откроются участки для выборов президента. Об этом сообщил сайт облизбиркома.

В единый день голосования, 18 марта, временные участки голосования откроются в ОКБ и больнице № 11.

Напомним, ранее избирком согласовал создание временного участка для курсантов десантного училища.


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Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

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