В двух рязанских больницах откроются участки для выборов президента. Об этом сообщил
В единый день голосования, 18 марта, временные участки голосования откроются в ОКБ и больнице № 11.
Напомним, ранее избирком
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В двух рязанских больницах откроются участки для выборов президента. Об этом сообщил
В единый день голосования, 18 марта, временные участки голосования откроются в ОКБ и больнице № 11.
Напомним, ранее избирком
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