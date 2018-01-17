В четверг в Рязани начнут работать пункты приема новогодних елок. Адреса

С четверга, 18 января, в Рязани начнут принимать хвойные деревья для дальнейшей переработки в мульчу. Об этом сообщил
Мульча в дальнейшем будет использоваться для удобрения зеленых зон Рязани — Центрального парка культуры и отдыха, Лесопарка.
Елки будут принимать по адресам:
- улица Урицкого, дом №3 корпус 1 (управление благоустройства города администрации города Рязани);
- Верхний городской сад (улица Ленина, дом №29, у детской площадки);
- зеленая зона на площади Маргелова (рядом с девятитиэтажным домом, расположенным по адресу: площадь Костюшко, дом №1); зеленая зона на пересечении Московского шоссе и улицы Западная.
Также дирекция благоуйстройства планирует ежедневно вывозить елки с контейнерных площадок многоквартирных жилых домов.