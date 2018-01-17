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19:51, 17 января 2018 823
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В четверг в Рязани начнут работать пункты приема новогодних елок. Адреса

В четверг в Рязани начнут работать пункты приема новогодних елок. Адреса

С четверга, 18 января, в Рязани начнут принимать хвойные деревья для дальнейшей переработки в мульчу. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Мульча в дальнейшем будет использоваться для удобрения зеленых зон Рязани — Центрального парка культуры и отдыха, Лесопарка.

Елки будут принимать по адресам:

  1. улица Урицкого, дом №3 корпус 1 (управление благоустройства города администрации города Рязани);
  2. Верхний городской сад (улица Ленина, дом №29, у детской площадки);
  3. зеленая зона на площади Маргелова (рядом с девятитиэтажным домом, расположенным по адресу: площадь Костюшко, дом №1); зеленая зона на пересечении Московского шоссе и улицы Западная.

Также дирекция благоуйстройства планирует ежедневно вывозить елки с контейнерных площадок многоквартирных жилых домов.


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