Священника Грозовского приговорили к 14 годам колонии за педофилию

Священника Глеба Грозовского, обвиняемого по делу о растлении несовершеннолетних в православных лагерях России и Греции, приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Об этом передает
«Признать Грозовского Глеба Викторовича виновным, по совокупности преступлений приговорить к лишению свободы сроком на 14 лет», — сказала судья Людмила Яшина, оглашая вводную и резолютивную части приговора.
«Приговор мне понятен, он будет обжалован. Это еще не конец, вы станете свидетелями другой картины», — сказал Грозовский.
Он не признал свою вину и назвал все обвинения абсурдными.
Прокуратура просила приговорить священника к 15 годам колонии строгого режима, а также на 12 лет лишить его права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием.
Согласно данным следствия, Грозовский
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