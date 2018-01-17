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11:34, 17 января 2018 550
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Священника Грозовского приговорили к 14 годам колонии за педофилию

Священника Грозовского приговорили к 14 годам колонии за педофилию

Священника Глеба Грозовского, обвиняемого по делу о растлении несовершеннолетних в православных лагерях России и Греции, приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Об этом передает ТАСС.

«Признать Грозовского Глеба Викторовича виновным, по совокупности преступлений приговорить к лишению свободы сроком на 14 лет», — сказала судья Людмила Яшина, оглашая вводную и резолютивную части приговора.

«Приговор мне понятен, он будет обжалован. Это еще не конец, вы станете свидетелями другой картины», — сказал Грозовский.

Он не признал свою вину и назвал все обвинения абсурдными.

Прокуратура просила приговорить священника к 15 годам колонии строгого режима, а также на 12 лет лишить его права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием.

Согласно данным следствия, Грозовский совершал насильственные действия сексуального характера против девочки летом 2011 года на территории православного детского лагеря в Ленинградской области. В 2013 году он совершил аналогичное престпуление в греческом детском лагере. По данным СК жертвами подозреваемого стали три школьницы. С 2013 года мужчина скрывался от уголовного преследования.

Фото со страницы Грозовского «ВКонтакте»


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