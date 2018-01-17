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21:44, 17 января 2018 977
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«Славные старики России». Старейший рязанский хирург собирается продолжать карьеру 3

«Славные старики России». Старейший рязанский хирург собирается продолжать карьеру

Старейший практикующий хирург из Рязани Алла Левушкина собирается продолжать свою карьеру. Об этом врач рассказала спецкорреспондентам НТВ, снявшим передачу «Славные старики России».

По словам Левушкиной, она проводит по четыре операции в день и устает не на работе, а когда ее нет. «Я в операционной, как лошадь на ипподроме — она не устает. А как только выхожу — кляча», — отметила женщина.

Уходить с работы хирург не планирует, потому что «одной пенсии не хватит на хобби». Как призналась Левушкина, она много тратит на животных — кормит своих и чужих собак, кошек и птиц.

В программе НТВ также рассказали про 80-летнего бармена и 82-летнего экскурсовода из Санкт-Петербурга, столетнего преподавателя из Москвы и 97-летнего тренера из Вологды.

Напомним, в мае 2017 года Левушкина отметила 90-летие. О хирурге рассказала британская газета, а позже о ней написали крупнейшие мировые СМИ. После этого рязанка заявила, что относится к своей славе «печально».В ноябре 2017 года на телеканале «Россия 1» вышел выпуск «Прямого эфира с Андреем Малаховым» с участием Левушкиной. В передаче женщина рассказала о своем 66-летнем рабочем стаже и поделилась секретом долголетия.


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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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