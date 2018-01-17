«Славные старики России». Старейший рязанский хирург собирается продолжать карьеру

Старейший практикующий хирург из Рязани Алла Левушкина собирается продолжать свою карьеру. Об этом врач рассказала спецкорреспондентам НТВ, снявшим передачу «Славные старики России».
По словам Левушкиной, она проводит по четыре операции в день и устает не на работе, а когда ее нет. «Я в операционной, как лошадь на ипподроме — она не устает. А как только выхожу — кляча», — отметила женщина.
Уходить с работы хирург не планирует, потому что «одной пенсии не хватит на хобби». Как призналась Левушкина, она много тратит на животных — кормит своих и чужих собак, кошек и птиц.
В программе НТВ также рассказали про 80-летнего бармена и 82-летнего экскурсовода из Санкт-Петербурга, столетнего преподавателя из Москвы и 97-летнего тренера из Вологды.
Напомним, в мае 2017 года Левушкина