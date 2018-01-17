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12:02, 17 января 2018 1 706

«Северная компания» предложила рязанцам панорамные «французские окна»

«Северная компания» предложила рязанцам панорамные «французские окна»

На Солотчинском шоссе строят самые высокие жилые здания Рязани — ЖК «Паруса». Первый 28-этажный дом уже стоит напротив ТЦ «Круиз», а второй возводят по соседству, напомнили в пресс-службе «Северной компании» — застройщика комплекса.

«Необычная округлая форма здания позволила спроектировать на верхних этажах здания уникальные для Рязани двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 63,9 до 87,7 кв м — с полукруглыми стенами в комнатах. Их вытянувшиеся от пола до потолка панорамные окна в народе получили прозвище „французских“. Через них открывается уникальный вид на Рязанский кремль, Лесопарк, мещерские леса и курортную зону Солотчи. А современные стеклопакеты полностью сберегут тепло в квартирах», — говорится в пресс-релизе.


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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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