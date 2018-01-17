«Северная компания» предложила рязанцам панорамные «французские окна»

На Солотчинском шоссе строят самые высокие жилые здания Рязани —
«Необычная округлая форма здания позволила спроектировать на верхних этажах здания уникальные для Рязани двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 63,9 до 87,7 кв м — с полукруглыми стенами в комнатах. Их вытянувшиеся от пола до потолка панорамные окна в народе получили прозвище „французских“. Через них открывается уникальный вид на Рязанский кремль, Лесопарк, мещерские леса и курортную зону Солотчи. А современные стеклопакеты полностью сберегут тепло в квартирах», — говорится в пресс-релизе.