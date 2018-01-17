Рязанского предпринимателя оштрафовали на миллион рублей за взятку. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
Установлено, что подсудимый предложил заместителю директора коммерческой организации деньги за то, чтобы его включили в состав учредителей компании.
Замдиректора сообщил об этом в правоохранительные органы, злоумышленника задержали в момент передачи денег.
Суд признал мужчину виновным и назначил три года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, штраф в размере одного миллиона рублей и с возложением определенных обязанностей.
Приговор не вступил в законную силу.