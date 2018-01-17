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17:30, 17 января 2018 720
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Рязанский рецидивист получил срок за нападение с ножом на инвалида

Рязанский рецидивист получил срок за нападение с ножом на инвалида

33-летнего жителя Скопинского района осудили за нападение с ножом на инвалида первой группы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Случай произошел в январе 2017 года. Осужденный и пострадавший находились в гостях, где распивали спиртное. Через некоторое время мужчины поссорились «из-за незначительного повода». Пострадавший нецензурно высказался в адрес злоумышленника и тот «решил отомстить». Он взял в руки нож и порезал шею инвалиду, в результате чего у последнего произошло кровоизлияние в ткани шеи, что относится к категории тяжкого вреда здоровью.

Злоумышленника признали виновным и осудили по пунктам «б, з» части 2 статьи 111 УК РФ. Мужчину приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.


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