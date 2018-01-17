Рязанский предприниматель задолжал более двух миллионов рублей налогов. Об этом сообщили на сайте регионального
В период с 2013 по 2015 годы индивидуальный предприниматель, занимающийся производством изделий из кожи, путем подачи ложных сведений в налоговые декларации, уклонился от уплаты налогов на сумму более 1,8 миллиона рублей.
В ходе расследования уголовного дела, подозреваемый оплатил задолженность, а также начисленные пени и штраф на сумму около 600 тысяч рублей. Уголовное дело прекращено.