Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:14, 17 января 2018 1 383
 0    0

Рязанский предприниматель задолжал более двух миллионов рублей налогов 1

Рязанский предприниматель задолжал более двух миллионов рублей налогов

Рязанский предприниматель задолжал более двух миллионов рублей налогов. Об этом сообщили на сайте регионального СУ СКР.

В период с 2013 по 2015 годы индивидуальный предприниматель, занимающийся производством изделий из кожи, путем подачи ложных сведений в налоговые декларации, уклонился от уплаты налогов на сумму более 1,8 миллиона рублей.

В ходе расследования уголовного дела, подозреваемый оплатил задолженность, а также начисленные пени и штраф на сумму около 600 тысяч рублей. Уголовное дело прекращено.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:56, 17 января 2018
В Рязанской области издали карту есенинских мест
16:41, 17 января 2018
Рязанские полицейские и росгвардейцы обеспечат безопасность на Крещение
16:20, 17 января 2018
Рязанского предпринимателя оштрафовали на миллион рублей за взятку
16:13, 17 января 2018
В ночь на Крещение митрополит Марк освятит Ореховое озеро
15:41, 17 января 2018
Полиция проверит видео со стрельбой на Славянском проспекте
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Выплата за рождение первого ребенка. Что нужно знать?

Выплата за рождение первого ребенка. Что нужно знать? 2

Новая государственная услуга начала действовать с 1 января 2018 года.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 63 051
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 13
12:27, 13 января 2018 58 274
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 43 218
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
20:49, 10 января 2018 30 519
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 30
20:11, 6 января 2018 26 251
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум