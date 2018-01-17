Рязанский бизнесмен обманул рязанцев на шесть миллионов рублей. Видео

Рязанский бизнесмен обманул рязанцев на шесть миллионов рублей. Об этом рассказали в сюжете телеканала «
Под следствием оказался мошенник, который обещал людям установку автоматических ворот, но в итоге оставил клиентов без денег. Пока известно о пяти обманутых рязанцах.
«Отдал я ему по договору предоплату 100 тысяч рублей. Для меня эта сумма внушительная, потому что у нас многодетная семья. По последним моим данным он сейчас занимается также мошенничеством в Московской области», — рассказал один из пострадавших.
Арбитражный суд в апреле 2017 года обязал взыскать с бизнесмена в пользу одного из потерпевшых 600 тысяч рублей. «Пока не выплачено ни рубля», — отметили в сообщении.
На данный момент на предпринимателя заведено два уголовных дела.
Видео ГТРК «Ока»