Рязанские волонтеры присоединились к поискам пропавшей по пути на работу женщины

Волонтеры «Liza Alert Рязань» присоединились к поискам Ирины Кузичевой которая ушла на работу 16 января и пропала. Об этом сообщили в
Ранее об исчезновении 31-летней женщины RZN.info рассказала ее сестра Олеся Журавлева. 16 января Кузичева вышла из дома, но до работы так и не добралась.
Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Была одета: серый пуховик, черная шапка, темно-синие джинсы, черные сапоги до колен, кофта с коротким рукавом двойная бело-зеленая. С собой черная маленькая сумочка.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить ее сестре —