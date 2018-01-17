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10:44, 17 января 2018 836

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла вторую часть информации за декабрь 2017 года

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла вторую часть информации за декабрь 2017 года

ООО «РГМЭК» в соответствии с пп. г п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сообщает информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, по тарифным группам за декабрь 2017 года, сообщает следующее:

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» по тарифным группам за декабрь 2017 года.

Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за декабрь 2017 года.


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1 неделя назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

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