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8:18, 17 января 2018 672
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Рональдиньо завершил футбольную карьеру

Рональдиньо завершил футбольную карьеру

Бразильский футболист Рональдиньо завершил игровую карьеру. Об этом заявил агент и брат игрока Роберто де Ассис, передает ТАСС.

«Он завершил карьеру. Мы сделаем что-то значимое для него в августе, после чемпионата мира 2018 года. Мы будем проводить различные мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно же, организуем матч с участием сборной Бразилии», — отметил де Ассис в сообщении.

Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании и один раз чемпионом Италии. В составе «Барселоны» выиграл Лигу чемпионов 2006 года. В 2005 году был удостоен престижной награды «Золотой мяч».

Фото «Википедии»


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