После четырех месяцев ожидания во дворе на улице Великанова появилось освещение

Около дома 1/6 на улице Великанова установили фонари. Об этом сообщил
Ранее рязанцы жаловались на отсутствие света во дворе дома, но коммунальщики не могли решить проблему с сентября прошлого года. После обращения журналистов в дирекцию благоустройства ситуация изменилась и напротив подъезда появились фонари.
«О неисправностях мы узнаем по результатам ежедневного осмотра бригадами, кстати, у нас их четыре в дирекции благоустройства. Каждая бригада закреплена за конкретным районом. Или из заявлений граждан, которые поступают в диспетчерскую службу», — прокомментировал Георгий Орлов, генеральный директор дирекции благоустройства города Рязани.
По словам Орлова, возможно, жители Великанова обращались не по тому номеру.
По вопросам освещения нужно обращаться по телефону: (4912) 95-27-50, по вопросам благоустройства — (4912) 70-12-93.