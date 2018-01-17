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12:16, 17 января 2018 479
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После четырех месяцев ожидания во дворе на улице Великанова появилось освещение 1

После четырех месяцев ожидания во дворе на улице Великанова появилось освещение

Около дома 1/6 на улице Великанова установили фонари. Об этом сообщил сайт ТКР.

Ранее рязанцы жаловались на отсутствие света во дворе дома, но коммунальщики не могли решить проблему с сентября прошлого года. После обращения журналистов в дирекцию благоустройства ситуация изменилась и напротив подъезда появились фонари.

«О неисправностях мы узнаем по результатам ежедневного осмотра бригадами, кстати, у нас их четыре в дирекции благоустройства. Каждая бригада закреплена за конкретным районом. Или из заявлений граждан, которые поступают в диспетчерскую службу», — прокомментировал Георгий Орлов, генеральный директор дирекции благоустройства города Рязани.

По словам Орлова, возможно, жители Великанова обращались не по тому номеру.

По вопросам освещения нужно обращаться по телефону: (4912) 95-27-50, по вопросам благоустройства — (4912) 70-12-93.


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