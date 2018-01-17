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22:45, 17 января 2018 369
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Названы вузы-рекордсмены по выпуску фальшивых диссертаций 3

Названы вузы-рекордсмены по выпуску фальшивых диссертаций

Портал «Диссернет», выявляющий плагиат в научных работах, составил рейтинг вузов, где чаще всего защищают фальшивые диссертации. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте.

Рекордсменом антирейтинга стал Московский государственный педагогический университет. В нем «Диссернет» обнаружил 232 работы с заимствованиями.

На втором месте оказалась Российская академия государственной службы (182 диссертации с плагиатом), на третьем — Тамбовский государственный университет имени Державин (126 диссертаций с плагиатом).

В первую десятку рейтинга вошел также МГУ имени Ломоносова. Однако авторы исследования отметили, что в этом случае наблюдается пример «чистого плагиата». «Появление университета в рейтинге обусловлено тем, что плагиат генерируют отдельные диссертационные советы и профессора», — пояснили они.

По данным портала, больше всего недобросовестных работ защитили по экономике, педагогике и юриспруденции.

С 2013 по 2017 год «Диссернет» выявил 7 251 фальшивую диссертацию. По данным на середину января 2018-го, в России работает 2 034 диссертационных совета, которые подчиняются Высшей аттестационной комиссии. Как утверждают исследователи, к изготовлению фальшивых диссертаций причастны 392 совета.

Фотоматериалы с сайта «Диссернет»


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