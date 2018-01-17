Любимов поучаствовал в совещании с Медведевым

В среду, 17 января, Николай Любимов поучаствовал в совещании, которое провел Дмитрий Медведев. Политики обсудили совершенствование закона о сельскохозяйственных землях, сообщил
Кроме глав регионов и председателя российского Правительства в совещании участвовали заместитель Медведева Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр экономического развития Максим Орешкин и представители федеральных исполнительных органов власти.
«Дмитрий Медведев отметил, что в последние годы многое делается для того, чтобы возделывать землю было выгодно, на селе были рабочие места, а у фермеров — хороший доход, чтобы в итоге у людей был широкий выбор качественных и разумных по цене продуктов, чтобы рос экспорт сельхозпродукции», — говорится в сообщении.
«Мы поддерживаем аграрно-промышленный комплекс разными способами. Но помимо денег нужны и четкие правила, в том числе правила оборота земель, максимально эффективные процедуры кадастрового учета, мониторинга и перехода прав», — заявил председатель Правительства.
Он также подчеркнул, что правила оборота сельхозземель не только не должны создавать каких-либо препятствий для развития отрасли, но и должны поощрять это развитие. «Земли, которые пригодны для сельхозпроизводства, надо, конечно, использовать рационально, а это значит, что земля должна находиться в руках тех, кто на ней готов работать», — отметил политик.
По его словам, принятые в последние годы решения в этой сфере помогли устранить ряд серьезных проблем, правонарушений и вернуть часть земель в сельхозоборот.