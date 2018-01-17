Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:29, 17 января 2018 637
 0    1

Любимов поучаствовал в совещании с Медведевым

Любимов поучаствовал в совещании с Медведевым

Фото: Kremlin.ru

В среду, 17 января, Николай Любимов поучаствовал в совещании, которое провел Дмитрий Медведев. Политики обсудили совершенствование закона о сельскохозяйственных землях, сообщил сайт регионального правительства.

Кроме глав регионов и председателя российского Правительства в совещании участвовали заместитель Медведева Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр экономического развития Максим Орешкин и представители федеральных исполнительных органов власти.

«Дмитрий Медведев отметил, что в последние годы многое делается для того, чтобы возделывать землю было выгодно, на селе были рабочие места, а у фермеров — хороший доход, чтобы в итоге у людей был широкий выбор качественных и разумных по цене продуктов, чтобы рос экспорт сельхозпродукции», — говорится в сообщении.

«Мы поддерживаем аграрно-промышленный комплекс разными способами. Но помимо денег нужны и четкие правила, в том числе правила оборота земель, максимально эффективные процедуры кадастрового учета, мониторинга и перехода прав», — заявил председатель Правительства.

Он также подчеркнул, что правила оборота сельхозземель не только не должны создавать каких-либо препятствий для развития отрасли, но и должны поощрять это развитие. «Земли, которые пригодны для сельхозпроизводства, надо, конечно, использовать рационально, а это значит, что земля должна находиться в руках тех, кто на ней готов работать», — отметил политик.

По его словам, принятые в последние годы решения в этой сфере помогли устранить ряд серьезных проблем, правонарушений и вернуть часть земель в сельхозоборот.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
20:29, 17 января 2018
Любимов поучаствовал в совещании с Медведевым
17:51, 17 января 2018
В двух рязанских больницах откроются участки для выборов президента 2
17:25, 17 января 2018
Любимов попал в топ-5 медиарейтинга губенаторов ЦФО по итогам 2017 года
9:36, 17 января 2018
Минсоцзащиты Рязани объявил набор советников
22:13, 16 января 2018
Работники региональных и муниципальных органов власти Рязанской области пройдут обучающие тренинги
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 63 446
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 13
12:27, 13 января 2018 58 394
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 43 380
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
20:49, 10 января 2018 30 674
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 30
20:11, 6 января 2018 26 331
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум