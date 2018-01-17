Любимов попал в топ-5 медиарейтинга губенаторов ЦФО по итогам 2017 года

По итогам 2017 года рязанский губернатор Николай Любимов занял пятое место из 18 в списке губернаторов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». Среди 85 глав российских регионов Любимов занял 24 место.
Рейтинг формируют на основе упоминаний в СМИ. При этом учитывают тон упоминания, роль в материале, наличие цитат, а также авторитет издания.
В первую тройку по итогам года вошли столичный мэр Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Замкнул список Александр Гусев из Воронежской области, который стал врио губернатора в конце декабря.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 43,3 тысячи СМИ.