«Лаборатория Касперского» обнаружила вирус, который шпионит за пользователями Android

«Лаборатория Касперского» обнаружила вирус Skygofree, который шпионит за пользователями Android. Этот вирус существует с 2014 года и постоянно совершенствуется, однако обнаружен он был только в конце 2017 года.
«Вредоносное ПО может записывать разговоры, читать и красть СМС, а также сообщения из WhatsApp и события из календаря», — говорится в
Помимо этого, вирус позволяет подключать устройства к сетям Wi-Fi, которые также контролируются злоумышленниками, чтобы собирать и анализировать трафик жертвы: посещенные сайты, логины, пароли и номера карт.
Эксперты отмечают, что программа может записывать звук, когда устройство находится в определенном месте.
Вирус Skygofree, по данным «Лаборатории Касперского», распространяется через поддельные сайты крупных сотовых операторов, на которых пользователям предлагается установить «ускоритель интернет-подключения».