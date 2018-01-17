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15:49, 17 января 2018 292
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«Лаборатория Касперского» обнаружила вирус, который шпионит за пользователями Android

«Лаборатория Касперского» обнаружила вирус, который шпионит за пользователями Android

«Лаборатория Касперского» обнаружила вирус Skygofree, который шпионит за пользователями Android. Этот вирус существует с 2014 года и постоянно совершенствуется, однако обнаружен он был только в конце 2017 года.

«Вредоносное ПО может записывать разговоры, читать и красть СМС, а также сообщения из WhatsApp и события из календаря», — говорится в сообщении компании.

Помимо этого, вирус позволяет подключать устройства к сетям Wi-Fi, которые также контролируются злоумышленниками, чтобы собирать и анализировать трафик жертвы: посещенные сайты, логины, пароли и номера карт.

Эксперты отмечают, что программа может записывать звук, когда устройство находится в определенном месте.

Вирус Skygofree, по данным «Лаборатории Касперского», распространяется через поддельные сайты крупных сотовых операторов, на которых пользователям предлагается установить «ускоритель интернет-подключения».


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