Каникулы в Рязани. «Фотожабы» от RZN.info в день рождения Джима Керри

В день рождения Джима Керри, 17 января, RZN.info подготовил подборку «фотожаб» с актером. На них комик изображен в Рязани.
По версии редакции, актер мог бы посетить
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В день рождения Джима Керри, 17 января, RZN.info подготовил подборку «фотожаб» с актером. На них комик изображен в Рязани.
По версии редакции, актер мог бы посетить
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Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.