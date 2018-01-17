Двадцатиметровый провал в Рязанском районе ликвидируют к концу недели. Об этом пишет издательство «
«Восстановительные работы идут полным ходом. Я разговаривал с главным инженером, он заверил, что в кратчайшие сроки все будет готово — скорее всего, последствия провала грунта удастся ликвидировать к концу недели», — заявил глава Дядьковского сельского поселения Алексей Шибаев в сообщении.
Для ликвидации аварии водоканал выделил несколько бригад, которые работают круглосуточно.
Как сообщил Шибаев, местные жители особых неудобств в быту не испытывают — они могут пользоваться водопроводом и канализацией.
Напомним, грунт у жилого комплекса «Радужный»
Фото ИД «Пресса»