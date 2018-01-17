Директор рязанской фирмы попал под следствие за невыплату декретных

В отношении директора одной из рязанских коммерческих организаций возбудили уголовное дело за невыплату пособий по уходу за ребенком. Об этом сообщила
С 2015 года ежемесячно работодатель не выплачивал декретные в полном объеме. В результате задолженность на июль 2017 года составила более 300 тысяч рублей.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата пособий).
Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.