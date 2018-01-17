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15:03, 17 января 2018 1 171
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Директор рязанской фирмы попал под следствие за невыплату декретных

Директор рязанской фирмы попал под следствие за невыплату декретных

В отношении директора одной из рязанских коммерческих организаций возбудили уголовное дело за невыплату пособий по уходу за ребенком. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

С 2015 года ежемесячно работодатель не выплачивал декретные в полном объеме. В результате задолженность на июль 2017 года составила более 300 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата пособий).

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.


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