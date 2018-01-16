Жительница Касимова сообщила об угоне автомобиля, чтобы защитить пьяного мужа. Об этом сообщили на сайте регионального
41-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением об угоне Audi-80. По ее словам, через некоторое время она нашла свою машину на окраине города, при этом автомобиль был с механическими повреждениями.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и выявили «нестыковки» в показаниях пострадавшей. По характерным признакам можно было предположить, что авария произошла из-за того, что водитель был нетрезв.
Выяснилось, что в момент ДТП хозяйка машины была в салоне, а за рулем был ее 45-летний гражданский супруг.
В отношении злоумышленницы по факту заведомо ложного доноса возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ, по которой ей грозит лишение свободы до двух лет.