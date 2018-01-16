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12:33, 16 января 2018 660
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Жительница Касимова сообщила об угоне автомобиля, чтобы защитить пьяного мужа

Жительница Касимова сообщила об угоне автомобиля, чтобы защитить пьяного мужа

Жительница Касимова сообщила об угоне автомобиля, чтобы защитить пьяного мужа. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

41-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением об угоне Audi-80. По ее словам, через некоторое время она нашла свою машину на окраине города, при этом автомобиль был с механическими повреждениями.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и выявили «нестыковки» в показаниях пострадавшей. По характерным признакам можно было предположить, что авария произошла из-за того, что водитель был нетрезв.

Выяснилось, что в момент ДТП хозяйка машины была в салоне, а за рулем был ее 45-летний гражданский супруг.

В отношении злоумышленницы по факту заведомо ложного доноса возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ, по которой ей грозит лишение свободы до двух лет.


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Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

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