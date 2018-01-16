«Зеленый сад» подготовил для жителей ЖК «Гранд комфорт» панно с видами природы

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«Панно гармонично дополняют и завершают отделку холлов, выполненную из разнофактурной керамической плитки светлых тонов со светящимися вставками. Проектировщики и строители ЖК „Гранд комфорт“ трудились над созданием пространства, где люди смогут чувствовать себя в безопасности и отдыхать», — говорится в сообщении.
По словам представителей «Зеленого сада», в жилом комплексе продуманное пространство квартир и общественных зон, экологичные инженерные решения, системы безопасности класса «Антитеррор», а также архитектура и дизайн.
ЖК «Гранд комфорт» расположен в рязанском районе Дашково-Песочня, по соседству с Крестовоздвиженским храмом, по адресу Васильевская улица, дом №7. В настоящее время готовится к вводу в эксплуатацию первая очередь комплекса.