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17:21, 16 января 2018 1 397

«Зеленый сад» подготовил для жителей ЖК «Гранд комфорт» панно с видами природы 1

«Зеленый сад» подготовил для жителей ЖК «Гранд комфорт» панно с видами природы

Компания «Зеленый сад» подготовила для жителей ЖК «Гранд комфорт» световые панно с видами природы. Их смонтировали в лифтовых холлах входной группы комплекса, рассказали в пресс-службе застройщика.

«Панно гармонично дополняют и завершают отделку холлов, выполненную из разнофактурной керамической плитки светлых тонов со светящимися вставками. Проектировщики и строители ЖК „Гранд комфорт“ трудились над созданием пространства, где люди смогут чувствовать себя в безопасности и отдыхать», — говорится в сообщении.

По словам представителей «Зеленого сада», в жилом комплексе продуманное пространство квартир и общественных зон, экологичные инженерные решения, системы безопасности класса «Антитеррор», а также архитектура и дизайн.

ЖК «Гранд комфорт» расположен в рязанском районе Дашково-Песочня, по соседству с Крестовоздвиженским храмом, по адресу Васильевская улица, дом №7. В настоящее время готовится к вводу в эксплуатацию первая очередь комплекса.


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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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