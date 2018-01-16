Задолжавшая алименты троим детям жительница Клепиковского района пыталась сбежать от пристава

Задолжавшая алименты троим детям жительница Клепиковского района Рязанской области пыталась сбежать от пристава. Об этом сообщили в
В сообщении отметили, что судьба своих детей, один из которых находится в детском доме, женщину «практически не интересует». Мать в общей сложности накопила 592 тысячи рублей долга алиментов.
Женщине вынесли постановление о принудительном приводе в районный отдел. В понедельник, 15 января, должница попыталась сбежать от сотрудника службы через запасной вход своего дома, но тот ее догнал и доставил к судебному приставу.
В отношении жительницы области составлен протокол об административном правонарушении по статье 17.8 КоАП РФ, который направлили мировому судье.
Фото УФССП по Рязанской области