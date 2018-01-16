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20:22, 16 января 2018 1 068
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Задолжавшая алименты троим детям жительница Клепиковского района пыталась сбежать от пристава

Задолжавшая алименты троим детям жительница Клепиковского района пыталась сбежать от пристава

Задолжавшая алименты троим детям жительница Клепиковского района Рязанской области пыталась сбежать от пристава. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В сообщении отметили, что судьба своих детей, один из которых находится в детском доме, женщину «практически не интересует». Мать в общей сложности накопила 592 тысячи рублей долга алиментов.

Женщине вынесли постановление о принудительном приводе в районный отдел. В понедельник, 15 января, должница попыталась сбежать от сотрудника службы через запасной вход своего дома, но тот ее догнал и доставил к судебному приставу.

В отношении жительницы области составлен протокол об административном правонарушении по статье 17.8 КоАП РФ, который направлили мировому судье.

Фото УФССП по Рязанской области


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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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