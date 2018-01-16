За три дня «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысяч километров дорог

С 14 по 16 января «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысячи километров дорог Рязанской области. Для этого круглосуточно работали 150 единиц спецтехники, дорожное покрытие обработали 2165,7 тоннами пескосоляной смеси. В настоящее время ведется систематический ремонт покрытия дорог литой асфальтобетонной смесью, рассказали в пресс-службе компании.
В «Рязаньавтодоре» отметили, что особое внимание всегда уделяется патрульной очистке от снега дорожного покрытия, ликвидации скользкости и обработке полотна противогололедными смесями.
«Изначально обрабатывают самые опасные для движения участки автодорог. В частности, это касается крутых спусков, подъемов, развязки в разных уровнях, тоннелей. Затем уже приступают к сплошной обработке проезжей части. Время, которое необходимо для сплошной обработки не должно превышать пяти часов с начала снегопада», — говорится в сообщении.
Также дорожники ежедневно очищают от снега тротуары, барьерные ограждения, автопавильоны, дорожные знаки и обочины. Кроме того, они ведут замену поврежденного тросового ограждения.
«Во всех ДРСУ организовано круглосуточное дежурство специализированной техники. Патрульная очистка ведется ежедневно — после прекращения осадков на дороги выходит дополнительная техника для полного завершения работ», — добавили в «Рязаньавтодоре».