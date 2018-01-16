Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:45, 16 января 2018 546

За три дня «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысяч километров дорог

За три дня «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысяч километров дорог

С 14 по 16 января «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысячи километров дорог Рязанской области. Для этого круглосуточно работали 150 единиц спецтехники, дорожное покрытие обработали 2165,7 тоннами пескосоляной смеси. В настоящее время ведется систематический ремонт покрытия дорог литой асфальтобетонной смесью, рассказали в пресс-службе компании.

В «Рязаньавтодоре» отметили, что особое внимание всегда уделяется патрульной очистке от снега дорожного покрытия, ликвидации скользкости и обработке полотна противогололедными смесями.

«Изначально обрабатывают самые опасные для движения участки автодорог. В частности, это касается крутых спусков, подъемов, развязки в разных уровнях, тоннелей. Затем уже приступают к сплошной обработке проезжей части. Время, которое необходимо для сплошной обработки не должно превышать пяти часов с начала снегопада», — говорится в сообщении.

Также дорожники ежедневно очищают от снега тротуары, барьерные ограждения, автопавильоны, дорожные знаки и обочины. Кроме того, они ведут замену поврежденного тросового ограждения.

«Во всех ДРСУ организовано круглосуточное дежурство специализированной техники. Патрульная очистка ведется ежедневно — после прекращения осадков на дороги выходит дополнительная техника для полного завершения работ», — добавили в «Рязаньавтодоре».


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
11:25, 16 января 2018
Рязанские транспортники предложили улучшить дорожное движение в Северодвинске 5
10:45, 16 января 2018
За три дня «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысяч километров дорог
9:35, 16 января 2018
Детям с десяти лет разрешат ездить в поездах без родителей 1
21:38, 15 января 2018
Рязанцы выберут объекты, которые благоустроят в этом году 3
17:03, 15 января 2018
С начала года провели более 50 проверок рязанских управляющих компаний
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 61 728
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 13
12:27, 13 января 2018 57 911
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 42 713
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
20:49, 10 января 2018 30 065
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 30
20:11, 6 января 2018 25 993
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум