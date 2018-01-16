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22:13, 16 января 2018 285
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Работники региональных и муниципальных органов власти Рязанской области пройдут обучающие тренинги

Работники региональных и муниципальных органов власти Рязанской области пройдут обучающие тренинги

В Рязани пройдут обучающие тренинги для работников региональных и муниципальных органов власти. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Об этом во вторник, 16 января, губернатор Николай Любимов рассказал на первом дне деловой программы Гайдаровского форума-2018, который проходит в РАНХиГС при Президенте России.

Глава региона отметил, что обучение людей необходимо вести постоянно, чтобы следовать существующим трендам, владеть современными технологиями, чтобы люди смогли проявить себя и свои способности. «Чтобы Рязанская область была современным регионом, необходимо быть современными управленцами», — сказал Любимов.


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