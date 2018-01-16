В Рязани выбрали лучшее новогоднее селфи. Об этом сообщили на
Творческий конкурс проходил в трех номинациях.
Лучшие фотографии выбрали по наибольшему количеству лайков. Проголосовать за понравившуюся фотографию могли абсолютно все пользователи «ВКонтакте». В итоге призовые места распределились следующим образом:
- «самое креативное селфи» — Ксения Топтыгина (28 лайков);
- «самое массовое селфи» — Ольга Данилова (118 лайков);
- «селфи в необычном новогоднем костюме» — Ирина Куланхина (84 лайков).
Специальный приз — «самый активный участник» — получает семья Митюревых, выложившая в группу наибольшее количество фотографий, набравших более 300 лайков.
Напомним, конкурс
Фото сайта управления культуры администрации города Рязани