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17:46, 16 января 2018 849
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В Рязани подорожал йод и корвалол. Мониторинг цен

В Рязани подорожал йод и корвалол. Мониторинг цен

За месяц в рязанских аптеках больше всего подорожал йод — на 1,2% (до 10,78 рубля) и корвалол — на 0,9% (до 14,87 рубля). Данные мониторинга средних цен на лекарства распространил «Рязаньстат».

Больше всего в регионе подешевели таблетки «Амброксол» на 4,6% (до 21,93 рубля), отечественные поливитамины на 3,8% (до 7,68 рубля) и аспирин на 2,6% (до 4,78 рубля).

В декабре Рязанская область заняла первое место в ЦФО по средней стоимости глазных капель «Сульфацетамид» (21,80 рубля), суспензии «Алмагель» (240,02 рубля) и второе место по стоимости «Но-шпы» (228,41 рубля).

Рязаньстат отслеживает цены на 45 препаратов.


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1 неделя назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

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