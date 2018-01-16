В Рязани подорожал йод и корвалол. Мониторинг цен

За месяц в рязанских аптеках больше всего подорожал йод — на 1,2% (до 10,78 рубля) и корвалол — на 0,9% (до 14,87 рубля). Данные мониторинга средних цен на лекарства распространил «Рязаньстат».
Больше всего в регионе подешевели таблетки «Амброксол» на 4,6% (до 21,93 рубля), отечественные поливитамины на 3,8% (до 7,68 рубля) и аспирин на 2,6% (до 4,78 рубля).
В декабре Рязанская область заняла первое место в ЦФО по средней стоимости глазных капель «Сульфацетамид» (21,80 рубля), суспензии «Алмагель» (240,02 рубля) и второе место по стоимости «Но-шпы» (228,41 рубля).
Рязаньстат отслеживает цены на 45 препаратов.