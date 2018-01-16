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10:08, 16 января 2018 1 305
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В Рязани избили до смерти мужчину и выкинули труп в мусорный контейнер

В Рязани избили до смерти мужчину и выкинули труп в мусорный контейнер

В Рязани избили до смерти мужчину и выкинули труп в контейнер. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.

Днем 4 января на «мусоросортировочном комплексе» в Рязани нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить личность погибшего — ранее судимого 31-летнего жителя поселка Зарайский Московской области. Вскоре установили и личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 62-летний житель Рязани», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчины познакомились в декабре 2017 года в рязанской рюмочной. С этого момента молодой человек стал проживать в квартире своего нового знакомого. Днем 3 января собутыльники поссорились после распития алкоголя. Хозяин квартиры несколько раз ударил молотком по голове лежавшего на кровати гостя. Тот скончался на месте.

Ночью подозреваемый вместе со своим знакомым отнесли тело погибшего в ближайший к дому контейнер и прикрыли мусором.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.


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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

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