В России упростят процедуру получения инвалидности

С марта 2018 года правительство упростит процедуру получения инвалидности, в том числе бессрочно. Ответственным Владимир Путин назначил премьера-министра страны Дмитрия Медведева, сообщили на
К весне в систему «Электронного здравоохранения» внесут соответствующие изменения: людям не придется ходить по кабинетам и собирать справки. Все необходимые документы можно будет предоставить в электронном виде.
«Необходимо определить случаи, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первом обращении в учреждения медико-социальной экспертизы и усовершенствовать систему реабилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена», — отметил в сообщении глава государства.