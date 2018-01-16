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12:01, 16 января 2018 1 009
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В России упростят процедуру получения инвалидности

В России упростят процедуру получения инвалидности

С марта 2018 года правительство упростит процедуру получения инвалидности, в том числе бессрочно. Ответственным Владимир Путин назначил премьера-министра страны Дмитрия Медведева, сообщили на сайте президента России.

К весне в систему «Электронного здравоохранения» внесут соответствующие изменения: людям не придется ходить по кабинетам и собирать справки. Все необходимые документы можно будет предоставить в электронном виде.

«Необходимо определить случаи, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первом обращении в учреждения медико-социальной экспертизы и усовершенствовать систему реабилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена», — отметил в сообщении глава государства.


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