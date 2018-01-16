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12:54, 16 января 2018 984
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В МЧС прокомментировали пожар на стройплощадке музея-заповедника на Соборной 1

В МЧС прокомментировали пожар на стройплощадке музея-заповедника на Соборной

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Пожар на стройплощадке музея-заповедника на Соборной произошел из-за загоревшегося утеплителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

На тушение выезжала одна единица техники и пять пожарных. Напомним, возгорание произошло в понедельник, 15 января, в 13:48, а через шесть минут его ликвидировали.


© RZN.info

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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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