В МЧС прокомментировали пожар на стройплощадке музея-заповедника на Соборной

Пожар на стройплощадке музея-заповедника на Соборной произошел из-за загоревшегося утеплителя. Об этом сообщили в пресс-службе
На тушение выезжала одна единица техники и пять пожарных. Напомним,
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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Пожар на стройплощадке музея-заповедника на Соборной произошел из-за загоревшегося утеплителя. Об этом сообщили в пресс-службе
На тушение выезжала одна единица техники и пять пожарных. Напомним,
© RZN.info
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