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12:33, 16 января 2018 509
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В Рязанской области родились Даниэль, Кевин и Святогор

В Рязанской области родились Даниэль, Кевин и Святогор

Управление ЗАГС по Рязанской области привело статистику самых редких и наиболее популярных имен, которые давали новорожденным в декабре 2017 года.

Чаще всего рязанцы давали своим детям следующие имена:

  • мальчикам — Артем, Илья, Максим, Иван, Егор, Дмитрий, Кирилл, Сергей, Никита, Ярослав;
  • девочкам — Ксения, Виктория, Мария, Варвара, Анна, София, Анастасия, Дарья, Елизавета, Екатерина.

Встречались и редкие имена:

  • у мальчиков — Даниэль, Клим, Кевин, Архип, Валерий, Семун, Филипп, Святогор, Мирослав;
  • у девочек — Карина, Оксана, Марьям, Аврора, Агата, Венера, Офелия, Стефания, Милолика, Радмила.

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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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