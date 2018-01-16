В Рязанской области родились Даниэль, Кевин и Святогор

Управление ЗАГС по Рязанской области привело статистику самых редких и наиболее популярных имен, которые давали новорожденным в декабре 2017 года.
Чаще всего рязанцы давали своим детям следующие имена:
- мальчикам — Артем, Илья, Максим, Иван, Егор, Дмитрий, Кирилл, Сергей, Никита, Ярослав;
- девочкам — Ксения, Виктория, Мария, Варвара, Анна, София, Анастасия, Дарья, Елизавета, Екатерина.
Встречались и редкие имена:
- у мальчиков — Даниэль, Клим, Кевин, Архип, Валерий, Семун, Филипп, Святогор, Мирослав;
- у девочек — Карина, Оксана, Марьям, Аврора, Агата, Венера, Офелия, Стефания, Милолика, Радмила.